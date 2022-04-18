В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по факту гибели женщины на хлебозаводе.

В Наримановском районном суде зачитали приговор работнице завода Nur Жале Нуралиевой (1988 г.р.), которая обвиняется по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК АР, передает Qafqazinfo.

Она приговорена к двум годам исправительных работ с ежемесячным удержанием 20% заработной платы.

Напомним, 7 января в районную прокуратуру поступила информация о смерти Матанат Гасановой (1971 г.р.), работавшей на хлебозаводе Nur, расположенном в Наримановском районе Баку и принадлежащем ООО İsrafiloğlu.

Проведенное расследование установило, что женщина в момент происшествия чистила тестомесильную установку в производственном цехе завода. Выключенный аппарат по неосторожности включила другая работница — Жаля Нуралиева, в результате рука М.Гасановой застряла в мешалке и от полученных травм она скончалась на месте.