В конце июня и начале июля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь навестили задержанных в Азербайджане граждан Армении.

Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью Азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, с ними были проведены встречи один на один, им была предоставлена возможность пообщаться с семьями.

В соответствии со своим мандатом в ходе посещений МККК оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, содействует восстановлению или продолжению их контактов с семьями. В соответствии с процедурами МККК, замечания и рекомендации относительно посещений доводятся только до задержанной стороны.