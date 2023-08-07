5 августа представители МККК еще раз навестили Вагифа Хачатряна, задержанного 29 июля.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК Азербайджана Илаха Гусейнова, с задержанным была проведена встреча один на один, и он воспользовался возможностью связаться со своей семьей посредством письма.

«Во время посещения МККК в соответствии со своим мандатом оценивает обращение с задержанными и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или продолжения связей задержанных лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещением передаются только содержащей стороне», — отметила она.