Сотрудник Генконсульства США в Стамбуле осужден за связь с Гюленом

Суд Турции приговорил сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза к восьми годам 9 месяцам тюремного заключения по статье «пособничество вооруженной террористической организации», сообщает Агентство Анадолу.

Метин Топуз был задержан 25 сентября 2017 года и арестован решением суда от 4 октября 2017 года.

Прокуратура Турции выявила его связь с беглыми сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена.

В ответ на его арест США дали ноту протеста Турции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Главарь кровавой террористической организации проживает в американском штате Пенсильвания. Его выдачи от Вашингтона добивается Анкара.