Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Физули

Сегодня около 19:00 командированный в Физулинский район для поисков неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), Худиев Асиф Мурсал оглу 1979 года рождения подорвался на мине, в результате чего у него произошла травматическая ампутация нижней части пятки левой ноги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза и другие процессуальные действия.

Продолжаются необходимые следственные действия.