Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Физули

Сегодня около 19:00 командированный в Физулинский район для поисков неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), Худиев Асиф Мурсал оглу 1979 года рождения подорвался на мине, в результате чего у него произошла травматическая ампутация нижней части пятки левой ноги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза и другие процессуальные действия.

Продолжаются необходимые следственные действия.

| 2020-11-14T20:22:38+04:00 14 ноября 2020, 20:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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