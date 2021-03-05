Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии

Сотни маленьких девочек ежегодно насильно выдают замуж в Великобритании. Об этом пишет The Independent.

По данным Управления национальной статистики, в 2017 году 183 человека вступили в брак с согласия родителей, из них 140 — маленькие девочки. С 2006 по 2016 год в Англии и Уэльсе было заключено около 3,3 тысячи браков с участием детей, большинство из них — девочки.

По мнению благотворительных организаций, которые занимаются этой проблемой, детей выдают замуж из-за того, что британские законы не обеспечивают их надлежащей защитой. Несмотря на то что это часто считается проблемой для развивающихся стран, маленьких девочек повсеместно выдают замуж по всей Британии.

Нередко это происходит под видом религиозных браков — они, в свою очередь, разрешены законом для людей всех возрастов. Поскольку религиозные браки на территории Британии не регистрируются, их точное количество сложно отследить. Помимо этого, закон допускает, что девочки 16-17 лет могут выходить замуж «с разрешения родителей». При этом правозащитники утверждают, что нередко родители насильно выдают своих детей. (Лента.Ру)