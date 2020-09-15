Сотни еврейских паломников остаются на украинско-белорусской границе

Несколько сотен ультаортодоксальных еврейских паломников застряли на украинско-белорусской границе из-за коронавирусного карантина. Украинская сторона усилила охрану на границе, чтобы не допустить ее нелегального пересечения иностранцами, сообщили пограничные службы в Киеве во вторник, 15 сентября.

В этот же день Министерство иностранных дел Украины обратилось с ходатайством к Беларуси. Как сообщает «Интерфакс», Киев призвал белорусские пограничные службы не совершать оформление на выезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, так как это противоречит постановлению украинского правительства.

В связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, Украина на период с 28 августа по 28 сентября запретила въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений. По оценке украинского МИДа, прибывшие на границу паломники к таким исключениям не относятся.

Хасиды начали собираться на украинско-белорусской границе 14 сентября, чтобы совершить традиционное паломничество в маленький украинский город Умань в двухстах километрах южнее Киева. Там паломники намеревались отпраздновать иудейский Новый год «Рош ха-Шана» и помолиться на могиле цадика Нахмана — основателя брацлавского хасидизма. В предыдущие годы на «Рош ха-Шана» в Умани собиралось более 30 000 человек. В этом году из-за введенного Киевом запрета на въезд ожидается около трех тысяч паломников.