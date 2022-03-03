Состояние госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, он находится на аппарате ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что политик в настоящее время находится в состоянии седации, или медикаментозного сна. Также сообщается, что у Жириновского сильное поражение и отек легких.

«Лидеру ЛДПР до сих пор тяжело дышать, он постоянно находится на аппарате ИВЛ», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля после положительного теста на коронавирус. Анализы показали, что политик заразился «омикроном». В партии заверяли, что, несмотря на болезнь их лидера, продолжают работать «в штатном режиме». (gazeta.ru)