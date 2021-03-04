Состояние начальника управления, подорвавшегося на мине в Агдаме, стабилизовалось

Состояние Хафиза Азимзаде, подорвавшегося вчера на мине в селе Новрузлу Агдамского района, стабилизировалось, сообщил в четверг Trend первый замглавы ИВ района Аллахверен Алиев.

Он отметил, что Х.Азимзаде был прооперирован — ему ампутирована часть ноги, его состояние находится под контролем.

Напомним, 3 марта, около 15:00, начальник Управления механического орошения Агдамского района Хафиз Азимзаде (1967 г.р.), проводя работы по восстановлению водяных скважин, подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Новрузлу. Он был помещен в Центральную больницу Бардинского района.

По данному факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.