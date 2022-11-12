12 ноября президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Caliber.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Франции сообщил, что встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 18-го саммита организации Франкофонии, который состоится 19 ноября, и еще раз выразил намерение Франции внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями об итогах пражской встречи, проведенной в четырехстороннем формате с участием Азербайджана, Армении, Европейского Союза и Франции, и связанных с ней вопросах.

Президент Ильхам Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава государства обратил внимание на то, что заявления, сделанные Арменией в последние дни, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня.