27 января министр иностранных дел Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщили АПА в Министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов решительно осудил теракт против нашего посольства в Иране, в результате которого погиб один и получили ранения двое сотрудников диппредставительства.

На основании «Венской конвенции о дипломатических отношениях» другой стороне еще раз напомнили, что иранская сторона обязана защищать здание посольства от всевозможных посягательств и обеспечивать безопасность его сотрудников.

Он еще раз напомнил противоположной стороне, что в соответствии с «Венской конвенцией о дипломатических отношениях» иранская сторона обязана защищать здание посольства от всевозможных посягательств и обеспечивать безопасность его сотрудников.

От компетентных органов Ирана потребовали скорейшего привлечения к ответственности лица, совершившего теракт, проведения тщательного расследования террористического акта, выявления и наказания других участников, причастных к организации и совершению преступления.

Министр иностранных дел Ирана выразил соболезнования семье погибшего, руководству и народу Азербайджана. Он отметил, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, и в настоящее время этот вопрос расследуется правоохранительными органами, а безопасность нашего посольства и его сотрудников доведена до самого высокого уровня.