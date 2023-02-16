Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Как сообщает Минобороны России, по итогам переговоров был возвращен 101 российский военнослужащий.

Украина вернула из плена 100 военных и одно гражданское лицо. Как сообщает глава ОП Андрей Ермак, 94 воина защищали Мариуполь, а 64 из них сражались на Азовстали.

«Среди освобожденных бойцов-нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них — защитники Мариуполя, включая 63 воина с «Азовстали». Их так долго ждали родные», — говорится в сообщении Ермака в Telegram.

Глава ОП отметил, что большое количество освобожденных героев получило ранения различного типа тяжести. Также Ермак добавил, что соответствующие организации продолжают работать над возвращением остальных военнопленных из российской неволи.

image
(Пока оценок нет)