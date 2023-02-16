Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Как сообщает Минобороны России, по итогам переговоров был возвращен 101 российский военнослужащий.

Украина вернула из плена 100 военных и одно гражданское лицо. Как сообщает глава ОП Андрей Ермак, 94 воина защищали Мариуполь, а 64 из них сражались на Азовстали.

«Среди освобожденных бойцов-нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них — защитники Мариуполя, включая 63 воина с «Азовстали». Их так долго ждали родные», — говорится в сообщении Ермака в Telegram.

Глава ОП отметил, что большое количество освобожденных героев получило ранения различного типа тяжести. Также Ермак добавил, что соответствующие организации продолжают работать над возвращением остальных военнопленных из российской неволи.