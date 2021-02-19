Состоялось заседание Комиссии по помилованию

Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Об этом АПА сообщил член комиссии Рашад Меджид.

Он отметил, что заседание комиссии прошло в полном составе: «Кроме того, в заседании приняли участие генеральный прокурор, председатель Верховного Суда и Омбудсмен. Комиссия поработала эффективно. Было рассмотрено более 100 обращений. Они были связаны в основном с иностранцами и военнослужащими. Каждое обращение было подробно обсуждено. Если раньше в комиссию поступали отзывы Верховного Суда и Генеральной прокуратуры в связи с заключенными, то теперь получены и отзывы отделов Администрации Президента и других правоохранительных органов. В этом плане созданы благоприятные условия для того, чтобы подробно рассмотреть каждое обращение, узнать мнение каждого члена комиссии. Если комиссия будет работать в таком темпе, то к празднику Новруз можно будет рассмотреть все готовые обращения. Полный список будет представлен президенту страны».