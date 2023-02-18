Сегодня состоялось внеочередное заседание Экономического совета.

Как сообщили # в Кабинете Министров, на заседании, состоявшемся под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены экономическая политика и другие текущие вопросы, вытекающие из поручений Президента Азербайджанской Республики.

На заседании были заслушаны мнения и предложения членов Совета по вопросам повестки дня.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения профильным структурам по обсуждаемым вопросам.