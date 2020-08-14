Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

14 августа под руководством председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ), премьер-министра Али Асадова, с участием членов совета – помощника президента Азербайджанской Республики Шахмара Мовсумова, помощника президента Азербайджанской Республики Натига Амирова, министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова состоялось первое заседание Наблюдательного совета.

Как сообщили АПА в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании были обсуждены вопросы, вытекающие из указа президента Азербайджанской Республики – организация корпоративного управления, эффективная деятельность, обеспечение устойчивого развития и некоторые организационные вопросы.

Министр экономики Микаил Джаббаров выступил в связи с организационными вопросами и направлениями деятельности холдинга.