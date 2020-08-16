Состоялось первое заседание Координационного совета азербайджанцев Америки – ФОТО

Состоялось первое заседание Координационного совета азербайджанцев Америки, в заседании приняли участие члены азербайджанской общины из различных штатов США.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой, в своем выступлении на заседании активист азербайджанской диаспоры Асмар Гусейнова отметила, что такие вопросы, как пандемия и июльские провокации Армении обусловили необходимость координации работы наших соотечественников в США.

Выступившие на заседании члены азербайджанской диаспоры высоко оценили роль Координационного совета в плане координации деятельности наших диаспорских организаций, функционирующих в этой стране, в оказании поддержки в интеграции наших соотечественников в местное общество и защите их прав.

Мероприятие завершилось выборами 9 членов правления организации.