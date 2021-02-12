Состоялась встреча руководства МИД Азербайджана с дипкорпусом

12 февраля 2021 года состоялась встреча руководства Министерства иностранных дел страны с дипломатическими представительствами Азербайджанской Республики, действующими в зарубежных странах и при международных организациях. Во встрече также приняли участие заместители министра иностранных дел, послы по особым поручениям и руководители структурных ведомств министерства, сообщает МИД Азербайджана.

Открывая встречу, министр Джейхун Байрамов рассказал об исходящей из национальных интересов нашей страны многовекторной внешнеполитической деятельности, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, в том числе о приоритетах и новые вызовах, о развитии отношений в двусторонних и многосторонних плоскостях. Участники конференции были подробно проинформированы об активной внешней политике, проводимой нашей страной в прошлом году, о развитии сотрудничества со всеми странами, инициативах, предпринимаемых в глобальном масштабе, нашем активном участии в международных организациях и других вопросах.

Особое внимание было уделено новым реалиям и геополитической ситуации, созданной в регионе Победой в 6-недельной Отечественной войне в результате ответных операций Азербайджана на очередную военную провокацию Армении 27 сентября прошлого года. Было подчеркнуто, что выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года служит миру, безопасности и прогрессу в регионе, а также отмечена важность деятельности наших дипломатических представительств в области последовательного и эффективного донесения правды об Азербайджане и ситуации в регионе до мирового сообщества.

В ходе видеоконференции главы наших дипмиссий обменялись мнениями об основных мероприятиях, которые состоятся в течение года, ряде административных и организационных вопросов, а также кадровых вопросах. Были услышаны предложения наших дипмиссий по эффективной реализации внешнеполитического курса в новых реалиях.

Участники отметили важность онлайн-встреч с точки зрения предоставления информации и координации, договорившись продолжить в будущем такие консультации.