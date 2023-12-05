В Москве прошла двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и России – Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как передает московский корреспондент АПА, на переговорах, состоявшихся в рамках организованной в Москве встречи министров иностранных дел прикаспийских государств, обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая политическую, экономическую, торговую, гуманитарную и другие.

Министр подчеркнул, что в рамках встречи будет возможность обменяться мнениями по реализации ряда двусторонних проектов. Дж.Байрамов отметил, что также будут рассмотрены вопросы региональной безопасности, в том числе текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, а также сотрудничество в формате «3+3».

Министр Сергей Лавров рассказал о развитии отношений между Азербайджаном и Россией как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Он отметил высокий уровень отношений между Россией и Азербайджаном. С.Лавров отметил, что обе страны сотрудничают в рамках ряда крупных проектов, связанных с взаимодействием в экономической сфере, в том числе в рамках международного коридора «Север-Юг».

С.Лавров подчеркнул, что на встрече также будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Российский министр отметил перспективность платформы «3+3», реализуемой по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.