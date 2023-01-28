28 января состоялась церемония официальной встречи прибывшего с визитом в Азербайджан Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Египта был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Египта.
Президент Абдулфаттах ас-Сиси поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и Президент Абдулфаттах ас-Сиси обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Арабской Республики Египет и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена Президенту Египта, а египетская делегация — Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси.
Главы государств сфотографировались для официального фото.