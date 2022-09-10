Появился первый тизер предстоящего мюзикла Роба Маршалла («Чикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») «Русалочка» с певицей и актрисой Холли Бэйли, исполнившей роль Ариэль.

Премьера видео состоялась на панели D23 Expo — оффлайн-ивента Disney, проходящего в эти дни в Калифорнии. Мюзикл станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюблялась в принца Эрика и ради любви соглашалась на сделку с коварной ведьмой Урсулой — отдавала свой голос за возможность жить на суше.

Помимо Холли Бэйли, главные роли в мюзикле исполнили Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джуд Акувидике и другие. Премьера фильма назначена на май 2023 года. (Газета.ру)