Состоится ли возвращение к «Цюрихским протоколам»?

Итоги карабахской войны поменяли многие привычные, устоявшиеся реалии. Сейчас все геополитические игроки в регионе и даже вне региона пытаются извлечь свою выгоду из сложившейся ситуации. Естественно, на первый взгляд наилучшими позиции выглядят у России и Турции, а Иран, ЕС (отдельно Франция) и США остались за бортом.

Именно с этим можно связать активность ЕС и Франции в последнее время в направлении карабахского урегулирования. Париж не хочет терять свое присутствие в регионе, а ЕС опасается, что Азербайджан может пойти на интеграцию с ЕАЭС и ОДКБ. Для ЕС данный поворот событий носит очень опасный характер, так как в таком случае они теряют ключевую транспортную и энергетическую развязку в этом регионе, которая проходит через Азербайджан. При этом параллельно Россия усиливает свое давление на ЕС и получает дополнительный рычаг влияния.

Однако, в данном вопросе есть и другая сторона медали, которую на сегодняшний день не видят или не хотят видеть на Западе — это открытие всех коммуникаций в регионе. До этого, Армения вынуждена была быть пророссийской и проиранской из-за закрытых с Азербайджаном и Турцией границ, сейчас же данный вопрос снят, а потому мы находимся в преддверии новой геоэкономической модели, которая будет складываться в регионе.

Вчера МИД Турции заявило о том, что соглашения по Карабаху могут позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении. Как бы странно не звучало на сегодня данное заявление, но если смотреть на перспективу – это именно так. Карабахская проблема была причиной закрытия границ со стороны Азербайджана и Турции, сейчас эта проблема снята, а это означает, что армянские политики, несмотря даже на свою внешнюю пророссийскую ориентацию, не откажутся от участия в региональных транспортных и экономических проектах.

В 2009 году между Турцией и Арменией были подписаны Цюрихские соглашения, по которым Анкара и Ереван должны были нормализовать отношения, открыть границы и начать экономическое взаимодействие. Все это, естественно, происходило не просто так, а по плану тогдашнего президента США Барака Обамы.

По плану Обамы, США намеревались через Турцию усилить свое экономическое и политическое присутствие в Армении, и уже после прихода к власти в Ереване прозападной либеральной политической силы, карабахский конфликт должен был быть решен мирным путем. Тогда госсекретарь США Хиллари Клинтон несколько раз звонила президенту Азербайджана и приглашала в Стамбул на переговоры, однако Ильхам Алиев отказался ехать. Азербайджанская сторона отказалась от такого развития, так как понимала, что никаких гарантий, что армянские власти согласятся на мирное урегулирование, нет. Итогом же стало то, что цюрихские протоколы не были денонсированы в парламентах Турции и Армении.

Однако сейчас, данный вопрос имеет все шансы вновь выйти на повестку дня. У Турции по итогам карабахского конфликта появилось еще несколько предложений в диалоге с Западом, которые будут интересны Вашингтону и Брюсселю. Открытие границ между Анкарой и Ереваном, а также возобновление экономической активности между странами, может позволить США и ЕС активизировать осуществление своих планов в Армении по ослаблению влияния России в регионе Южного Кавказа.

Ввод российских миротворцев в Карабах усиливает позиции Москвы в регионе Южного Кавказа в краткосрочной перспективе. Однако в дальнесрочной, если Запад будет усиливать свое присутствие в Армении, в чем ей будут помогать Турция и Азербайджан, Россия может потерять Армению. Россия уже потеряла армянское общество на фоне второй карабахской войны. Чтобы после этого Москва не сделала, армяне уже точно знают – Россия для них никакой не союзник.

Вывод Армении из-под ног России экономически и политически будет соответствовать интересам Баку, Анкары, Вашингтона и Брюсселя. В этом направлении расхождения мнений не может быть, Армения должна быть прозападной, и только так, присутствие российских миротворцев в Карабахе станет абсолютно бессмысленным.

С другой стороны – это экономика региона. Сейчас Россия получила доступ к Армении через Азербайджан. И наоборот, Армения сможет поставлять свою продукцию в Россию, через транспортные коридоры Азербайджана. Однако Азербайджан не является членом ЕАЭС, а потому таможенные и другие бюрократические процедуры будут усложнять процесс. Для Москвы сейчас необходимо на первоначальном этапе втащить Азербайджан в ЕАЭС для того, чтобы региональная экономика развивалась в российском фарватере. Получится у Кремля это или нет, станет известно со временем.

Однако стратегическим интересам Азербайджана и Турции соответствует усиление западного присутствия в Ереване. С другой стороны, если в Армении будут проведены фундаментальные судебно-правовые и экономические реформы, то Азербайджан и Турция, а также западные страны будут увеличивать свою долю инвестиций, разбавляя российскую монополию в этой стране.

Существует грузинский опыт, где на сегодня доля азербайджанского и турецкого капитала является настолько значимой, что ни один адекватный грузинский политик не будет вести антиазербайджанскую и антитурецкую политику. Но до этого Грузия подписывала множество международных соглашений, которые гарантировали всем международным инвесторам комфорт в этой стране.

Если эти реформы по западному образцу будут проведены и в Армении, в чем заинтересован Запад, то экономическое присутствие России будет уменьшаться, а через определенное время найти в Армении политическую партию, выступающую за обострение отношений с Азербайджаном и Турцией из-за Карабаха, найти будет сложно. При этом на тот момент влияние России в регионе будет весьма условным.