Бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых производительных Android-смартфонов среди флагманов октября 2022 года. Список опубликован на официальном сайте проекта.

Так, самым мощным гаджетом месяца стал Asus ROG Phone 6. На втором месте оказался Asus ROG Phone 6 Pro, а на третьем Xiaomi 12T Pro.

Как отметили специалисты бенчмарка, в октябре практически не было новых релизов смартфонов, готовых составить конкуренцию существующим лидерам, поэтому рейтинг октября практически не отличается от рейтинга предыдущего месяца. По данным AnTuTu, в ноябре готовится выпуск сразу нескольких новых устройств, в основе которых будет лежать чип Snapdragon 8 Gen 2.

Релиз Asus ROG Phone 6 состоялся в июле 2022 года. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 165 Гц, флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативной памятью объемом до 18 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.