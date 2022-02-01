Американский миллиардер и основатель Фонда открытого общества Джордж Сорос призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического режима. Об этом меценат заявил во время лекции для Стэнфордского университета, сообщается на сайте бизнесмена.

«Китайский лидер Си Цзиньпин представляет собой величайшую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества. Бурлящий рынок недвижимости страны, сокращающееся население и быстро распространяющийся вариант Омикрон могут погубить его во время его престижного проекта Зимних Олимпийских игр», — подчеркнул Сорос.

По его мнению, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства.

«Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении», — добавил миллиардер.

Сорос полагает, что сегодня Китай является «самым могущественным авторитарным государством в мире». По мнению мецената, Си Цзиньпин считает диктаторов Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами.

Джордж Сорос добавил, Си Цзиньпин правит путем запугивания, и никто не осмеливается сказать ему то, что он не хочет слышать. (korrespondent.net)