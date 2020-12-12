Сопредседатели МГ ОБСЕ на переговорах с Джейхуном Байрамовым

12 декабря 2020 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США), послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках первого визита сопредседателей в регион с момента подписания 10 ноября этого года Трехсторонней декларации.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе и выполнение заявления от 10 ноября.

| 2020-12-12T20:57:18+04:00 12 декабря 2020, 21:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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