Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС резко снизилась солёность Чёрного моря. Об этом пишет «Кедр» со ссылкой на украинский Штаб ликвидации последствий катастрофы.

Согласно результатам проб, возле Одессы солёность моря стала ниже почти в три раза. По словам эколога Евгения Симонова, это связано с тем, что в море из-за разрушения плотины попала пресная вода. «Годовой сток Днепра – около 55 кубических километров, а тут сразу плюс 10 за неделю», – сказал он.

Ранее экологи предупреждали, что опреснение Чёрного моря грозит цветением сине-зелёных водорослей, которые подавляют естественную флору водоёма. Также из-за разрушения плотины в море могли попасть токсичные вещества из канализации и со свалок.

Специалисты зафиксировали девятикратное превышение нормы железа в воде. На берег Одессы выносит мусор, растения и грязь, в воде находят мёртвых животных. (svoboda.org)