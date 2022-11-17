На башнях российской государственной пропаганды начали гаснуть звезды.

Ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия-1» и Ольги Скабеевой на «Первом канале» вылетели из топ-10 программ по охвату зрительской аудитории, следует из данных Mediascope за 7–13 ноября

В конце апреля «Вечер с Владимиром Соловьевым», где участники прочили быстрый крах «нацистам», занимал 4-е место в рейтинге, уступая лишь новостным программам. «60 минут» Скабеевой, где зрителям рассказывали о подлетном времени ракет до европейских столиц, держались на 10-й строчке.

Но после серии военных поражений, сдачи Херсона и неубедительного молчания президента ключевые для Кремля пропагандисты утратили свой шарм. Вместе с Соловьевым и Скабеевой из «десятки» рейтинга исчезли все программы «Первого канала», включая «Время», а им на смену пришли развлекательные шоу «Ну-ка, все вместе!», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».

Россияне «сторонятся новостей о войне, чтобы не подрывать свое психическое и физическое здоровье», говорит директор «Левада-Центра» Денис Волков. Усталость от пропаганды возникла у людей еще летом: по данным «Ромира», с февраля по август охваты аудитории у Первого канала, «России-1» и НТВ обвалились на четверть. Если до начала войны «Первый» смотрели 33,7% населения, то в августе 25,5%. Охват «России-1» сократился с 30,9% до 23%, а НТВ — 21,1% до 16,6%.

Мобилизация стала для многих шоком, констатирует Волков: «Изменилось базовое условие спокойного самочувствия — что где-то идут боевые действия, но нас это не затрагивает».

В ответ на падение рейтингов Кремль дал указание некоторым госСМИ начать признавать военные неудачи. По данным Bloomberg, в октябре президент Владимир Путин провел закрытую встречу с военными корреспондентами, после чего в матрицу пропаганды внесли новые вводные.

В Кремле возникли опасения, что слишком радужная картинка пропагандистских шоу начнет вызвать все больше сомнений в ее адекватности, говорили источники Bloomberg. По их словам, на встрече с Путиным военкоры описали жуткую картину происходящего на фронте, и некоторые из них остались в недоумении: имеет ли Путин полное представление о реальной ситуации в Украине. (moscowtimes.ru)