Солонников: «Армяне обязательно запишут Пашиняна в анналы своей истории»

Эксклюзивное интервью # с российским экспертом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым.

— Турция неоднократно заявляла о том, что в случае Карабаха для нее наиболее оптимальным был бы сирийский вариант с совместным с российскими миротворцами патрулированием. Но в итоге было принято решение о создании координационного пункта вне Карабаха…

— В Турции сейчас довольно сложная внутренняя ситуация, прежде всего, экономическая. С одной стороны, Эрдогану нужны красивые победы и заявления для сплочения населения вокруг себя, а с другой – он не стремится расходовать колоссальные средства. Поэтому создание совместного пункта в Азербайджане вполне может быть воспринято внутри Турции как достижение турецкой дипломатии и вхождение Анкары в число держав, решающих проблемы Южного Кавказа. Эрдоган в данном случае вполне решает все вопросы имиджевого характера.

— В рамках заключенного трехстороннего соглашения армяне оставляют ранее оккупированные районы. Параллельно они уничтожают все, что можно уничтожить. В Кяльбаджаре находится золотоносное месторождение, которое эксплуатировалось российской компанией. Кяльбаджар уже передан Азербайджану. Какой будет судьба этой компании?

— Думаю, что это будет отдельный переговорный процесс. Сейчас, очевидно, окончательного решения по нему нет. Не думаю, что оно будет разрушено. Это чисто коммерческий вопрос, и он легко решаем.

— С началом войны президент Франции Макрон заявил о том, что «не позволит» Азербайджану решить вопрос Карабаха силовым путем. Недавно в Сенат Франции поступает предложение признать «независимость» Карабаха, которое было практически единогласно принято. Но потом французский МИД и сам Макрон демонстративно отказываются от этого. Как бы Вы прокомментировали эту чехарду?

— Мы сейчас в Европе постоянно видим эмоциональные, провокационные заявления представителей различных партий, ветвей власти. Это очень безответственные выступления, направленные на поднятие своего рейтинга. Безответственность большой части политической элиты Европы – это реальная проблема. К счастью, исполнительные органы как Евросоюза в целом, так и отдельных государств придерживаются более спокойной политики. Это мы видим и во Франции. Там Сенат выпустил решение, которое, да, является исключительно консультативным и не носит никакого официального статуса, МИД же говорит, что никого признания не будет, потому что это только ухудшит ситуацию. Тут явно видно, что сенаторы все это дело предприняли для внутреннего потребления, для электората, а лица, ответственные за внешнюю политику, сделали единственно верные шаги.

— В Ереване постоянно требуют отставки Пашиняна, ссылаясь на то, что лидер проигравшей страны более не может ее возглавлять. Предположим, что его сместят и к власти придут реваншисты. Смогут ли попытаться повернуть время вспять, или все же Армении уже придется признать, что Карабах им вновь не отторгнуть от Азербайджана?

— Реваншистские настроения у части армянского общества и политической элиты, действительно, наблюдаются. Но хочется надеяться, что здравый смысл возьмет верх. Заметьте, что Пашинян, когда оппозиция обвиняла его в неправильности решения, предложил им не просто осуждать, а предоставить конкретное решение. То есть, скажите, что войну нужно продолжить, нужно отказаться от российских миротворцев. Объявите об этом, если считаете это позитивным решением. И никто ничего не сказал. Поэтому он выиграл, при всем моем скептическом к нему отношении. И будь на его месте любой другой человек, он бы предпринял те же самые шаги.

Кстати, сейчас самой армянской оппозиции выгодно, чтобы Пашинян остался у руля государства. Ведь весь негатив от проигранной войны останется на нем. И в истории армяне его запишут как виновника потери Карабаха. А новые власти, хочется надеяться, начнут отношения с соседями с чистого листа.

— В Азербайджане, как и в России, все понимают, что в процессе послевоенного регионального устройства обоим народам необходимо будет мирно сосуществовать. Азербайджанский народ, по моему мнению, готов к этому – у нас и так живет 30 тысяч армян, огромное количество других этносов. Вопрос в том, готова ли к этому Армения? Что нужно для этого?

— К сожалению, с Арменией это будет длительным процессом. Довлеющую в армянском обществе идеологию за один день не сломать. Сейчас тема «Великой Армении» просто должна уйти из медиа, и это должно исходить от системы государственной пропаганды. Должен быть создан позитивной образ будущей Армении, живущей строго в своих международно-признанных границах, в тесной экономической и логистической связке с соседями, мире и взаимопонимании. Это – образ процветающей Армении. Только такой путь приведет к улучшению экономического состояния Армении, росту благосостояния граждан. Главное – чтобы армяне сами поверили в него и за него проголосовали, и захотели в ней жить. Но для этого нужно серьезно изменить всю пропагандистскую машину, которая много лет работала в совершенно ином направлении.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»