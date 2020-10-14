Солдат должен знать, что его зарплата передается домой, но…

Боевые действия, предпринятые с целью освобождения захваченных армянами азербайджанских земель, привели к объявлению в стране частичной мобилизации.

Очень многие отправились на фронт, не дожидаясь призыва. Рабочие места и заработная плата всех отправившихся на фронт граждан были сохранены.

Отметим, многие из призывников работают в частном секторе, что автоматически означает, что заработную плату им придется выплачивать не государству, а предпринимателям.

Распространение короновируса и введение строгого карантина в нашей стране привело к временному закрытию многих предприятий. Смогут ли в сложившихся условиях азербайджанские предприниматели сохранить рабочие места и заработную плату призывников?

Как сообщила # глава пресс- службы Национальной конфедерации предпринимателей Ильхама Абдуллаева, предприниматели обязаны сохранить рабочие места и заработную плату призывников. По мнению Ильхамы Абдуллаевой, это их долг перед Родиной.

По мнению депутата Жали Алиевой государство обязательно поможет предпринимателям. «Такой опыт уже имеется. Вспомните, какую помощь оказало наше государство предпринимателям во время распространения коронавируса. Уверена, что наше государство и на этот раз поможет предпринимателям. Скорее всего, эта помощь будет оказана по линии Фонда социальной защиты», — считает депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева.

«Государство помогает предпринимателям, которые сохранили заработную плату и рабочие места. Предприниматели получают определенные преференции от государства. Так предприниматели получают от государства 15 тысяч манатов в качестве кредита, 7 % которого выплачивает само государство», — заявил коллега Жали Алиевой Руфат Гулиев.

По словам фермера Гадира Гадирова из Масаллинского района, сегодня предприниматели еле выживают. «Мы не в состоянии выплачивать ежемесячную зарплату рабочим. Поэтому мы расплачиваемся с ними после продажи своей продукции», — сказал нам фермер.

«Часть предпринимателей в нашей стране уже разорилась. Другая часть временно закрыла свои предприятия и ожидает лучших времен. Сегодня в Азербайджане процветают только те предприятия, которые занимаются электронной торговлей», — сказал # председатель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров.

По словам директора производящей продукты питания компании «Karmen» Ильхама Халилова, несколько работников их компании принимают участие в военных операциях по восстановлению территориальной целостности страны.

«Мы сохранили их рабочие места и заработную плату. Это мы сделали за счет собственных средств. Государство и так оказывает нам большую поддержку. Например, мы получаем от государства кредит на 10 миллионов манатов. Полученные деньги мы тратим на покупку зерна»,- сказал директор «Karmen».

Вопрос помощи и льгот предпринимателям, чьи сотрудники участвуют в боях за освобождения оккупированных земель, вопрос принципиальный. Одни говорят, что решение этого вопроса зависит от государства, другие ждут от предпринимателей патриотизма. Мы же считаем, что в решении этой проблемы должны быть задействованы оба варианта. Взгляды могут быть разные, но одно ясно точно: солдат, который сражается за Родину, должен наверняка знать, что его зарплата передается домой, а предприниматель должен быть уверенным, что в подобных финансовых трудностях, он не один.