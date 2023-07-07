В Баку состоялась презентация молодой талантливой певицы Софи Файро. Премьера клипа была на авторский летний трек Sweet Love. Снял клип режиссер Эльчин Шукюров, сообщает #.

Сама певица была в роли ангела купидона, соединяющего людей в пары. В клипе снимались обычные люди, не актеры.

Презентация прошла в тёплой, дружеской обстановке в одном из бакинских ресторанов.

Софи — участница фестиваля «Жара» — 2021. Композитор, автор песен. Обладательница титула «Самая красивая азербайджанка мира» на международном фестивале «World Russian Beaty 2021»

Клип можно посмотреть по ссылке:

https://youtu.be/osjgsP5aA8o