Содокладчики ПАСЕ призвали Азербайджан и Армению выйти из опасной ситуации

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил с заявлением в связи с военными провокациями, совершенными Арменией на границе с Азербайджаном.

Как сообщает французское бюро Report, в документе, распространенном финским сопредседателем ПАСЕ по Армении Киммо Кильюненом совместно с австрийским сопредседателем ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и британским сопредседателем Роджером Гейлом, Армению и Азербайджан призвали к сдержанности.

В заявлении также выражена обеспокоенность по поводу нарушения режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном: «Мы напоминаем, что создание мира при членстве в Совете Европы является обязательством, взятым на себя обеими странами. Поэтому мы призываем Армению и Азербайджан проявить необходимую сдержанность, чтобы выйти из опасной ситуации и избежать воинствующей риторики».

«Мы также приглашаем обе страны продолжить переговоры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ в порядке, указанном в заявлениях сопредседателей от 15 июля, и разрешить наблюдателям ОБСЕ вернуться в регион»,-отмечается в заявлении.