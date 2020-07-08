SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) SOCAR Turkey Enerji стала лидером среди компаний-экспортеров химического сектора Турции в 2019 году.

Как сообщает Report, компания получила награду от Союза экспортеров химической продукции Стамбула.

Церемония впервые прошла в онлайн-формате из-за коронавируса.

SOCAR Turkey стал лидером в общем списке, а в категории «минеральное топливо» первым стал SOCAR Dağıtım, вторым — STAR Rafineri.

На церемонии заместитель начальника по переработке и нефтехимии SOCAR Turkey Рза Бозоклар отметил, что общий экспорт Petkim, STAR Rafinery и SOCAR Dağıtım в 2019 году превысил 3 млрд долларов США.