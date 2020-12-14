SOCAR Trading выиграла тендер на закупку туркменской нефти

Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана — SOCAR Trading, выиграла тендер на закупку туркменской нефти, производимой компанией Eni Turkmenistan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Argus media.

Тем самым SOCAR Trading вернул в свой портфель часть нефти, закупаемой с 2017-го года компанией Vitol в Туркменистане. По итогам данного тендера SOCAR Trading обошел таких гигантов нефтяного рынка, как ENOC, Vitol, Rosneft, Lukoil и Trafigura.

Это может привести к увеличению поставок туркменского сырья по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) за счет сокращения транзита через Махачкалу и Новороссийск, полагают участники рынка.

Заместитель вице-президента SOCAR Аднан Ахмедзаде подтвердил Report данную сделку.

По имеющейся информации, Eni Turkmenistan планирует отгружать 30-40 тыс. тонн в месяц Окаремской нефти в течение 2021 года.

В январе-ноябре экспорт Окаремской нефти из Туркменистана увеличился до 341 тыс. тонн с 310 тыс. тонн годом ранее. Весь объем вывозится танкерами в направлении Махачкалы для дальнейшей прокачки по системе «Транснефти» в Новороссийск.