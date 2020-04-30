SOCAR назвал объемы сокращения добычи на АЧГ в рамках ОПЕК+

В целях выполнения обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ суточная добыча на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия в мае и июне снизится на 76 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию SOCAR.

В дальнейшем Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), являющаяся оператором месторождений, сможет увеличить добычу на 27 тыс. баррелей в сутки, а со следующего года — на 26 тыс. баррелей в сутки.

Таким образом, в 2021 году добыча по АМОК прогнозируется на уровне 487 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что в рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан в мае и июне взял на себя обязательство сократить добычу на 164 тыс. баррелей в сутки.

АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений АЧГ подписано 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» (АЧГ).

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP — 30,37%, AzACG (SOCAR) — 25,00%, MOL Group (9,57%), Inpex — 9,31%, Equinor — 7,27%, ExxonMobil — 6,79%, TPАО — 5,73%, Itochu — 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) — 2,31%.