Сноуден выплатит США пять миллионов долларов c продажи своей книги

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден согласился выплатить свыше пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений, правительству США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.
Ранее министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение обязательств «о неразглашении». В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. В конце прошлого года суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.
Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.
По данным CNN, Сноуден к текущему месяцу заработал 4,2 миллиона долларов с продажи своей книги. Кроме того, сообщается, что он 56 раз выступал платно, за что заработал около 1,03 миллиона долларов.