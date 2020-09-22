Сноуден выплатит США пять миллионов долларов c продажи своей книги

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден согласился выплатить свыше пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей книги и с выступлений, правительству США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Ранее министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение обязательств «о неразглашении». В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. В конце прошлого года суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.

Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.