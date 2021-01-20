Сноуден не расстроен тем, что Трамп его не помиловал

«Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», — написал Сноуден в Twitter.(РИА Новости)