Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость от российского газа за счет Азербайджана, Алжира и Туркменистана. Об этом он рассказал в интервью газете la Repubblica.

«Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту», — сказал дипломат.

По его словам, такая ситуация угрожает безопасности и требует срочных мер. Он заявил о необходимости работать с надежными партнерами, к которым относятся Алжир, Азербайджан и Туркменистан. (Газета.Ру)