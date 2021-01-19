Снижение ненефтяного ВВП свидетельствует о проблемах структурного характера

Согласно данным Госкомстата, спад в ненефтегазовом секторе экономики составил 2,6 процента, а в нефтегазовом секторе — 7 процентов. Объем валового внутреннего продукта страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 4,3%

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли, комментируя данную информацию, заявил #, что в некоторых развитых странах этот спад составлял и 10%. Это, по его словам, нормальный процесс с учетом происходящего. Ряд азиатских стран представляет исключение, но у них экономический рост составлял 5-6% минимум. Сейчас он снизился до 1-2%.

Говоря о ситуации в нефтяном секторе, Гарибли отметил, что OPEC + в прошлом году договорились о снижении добычи нефти, в связи с этим у нас снизился экспорт нефти. Цены на нефть тогда тоже сильно упали.

Что касается возможности восстановления ВВП в нефтяном секторе до уровня 2019 года, то экономист подчеркнул, что есть противоречащие друг другу прогнозы.

«Многие прогнозировали, что цены на нефть начнут восстанавливаться только в 2021 году. Но уже в конце 2020 года цены на нефть выросли, так как воздействие пандемии уменьшилось. Это положительная тенденция, но есть и опасения, так как прогнозируют третью, четвертую волну заболеваемости коронавирусом. Если это произойдет, то помешает росту спроса на нефть и росту экономики в целом»,– сказал он.

Немаловажный фактор, который, как отмечает Гарибли, влияет на мировой нефтяной сектор–добыча нефти в США. В силу нескольких причин там добыча нефти была сокращена.

«Самой главной опасностью для нефтяного сектора может стать снятие санкций с Ирана, и если эта страна войдет на мировой нефтяной рынок, цены на нефть могут обвалиться»,– подчеркнул он.

По поводу экономических перспектив этого года, экономист напомнил, что наше правительство прогнозирует в этом году экономический рост на уровне до 4%, и это реальная цифра.

«В этом году увеличился госбюджет, будут проведены строительные работы на освобожденных территориях. Большинство материалов, в частности, для дорожной инфраструктуры, производится в Азербайджане. Это приведет к росту производства, укреплению маната. Если не будет форсмажорных ситуаций, год должен быть для Азербайджана экономически успешным. Кстати, не все экономики быстро восстановятся, и нам надо ориентироваться на успешные рынки»,– заявил Гарибли.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов сказал # о том, что в связи с резким падением цен на нефть в марте -апреле прошлого года спад в нефтяном секторе был предсказуем. Что касается спада в ненефтяном секторе, то он настораживает.

«В ненефтяной промышленности наблюдался прирост в основном за счет производства электроэнергии, прироста производства фармацевтической промышленности. Но мы видим, что в целом спад в ненефтяном ВВП все же имел место, пусть он и был не столь значительным, как в нефтяном. Это говорит о том, что есть проблемы структурного характера, есть дисбаланс»,– считает эксперт.

По его словам, в ненефтяном секторе до сих пор большой удельный вес импорта, и это проблемный момент отечественного реального сектора экономики. С этим нужно бороться. Может наблюдаться взрывной рост в каком-то сегменте, но это сопровождается резким спадом в другом сегменте экономики.

Мамедов также считает, что этот год может быть куда более успешным для азербайджанской экономики. В стране есть большой потенциал для наращивания денежной массы. Если удастся наращивать инвестиции, сформировать институт развития, чтобы увеличивающаяся денежная масса шла в реальный сектор экономики, а не собиралась бы в финансовом секторе, не переходила бы на валютный рынок, то есть возможности для выхода экономики на восстановительный рост.

«Экономическим драйвером станут освобожденные территории. В бюджете заложено 2,2 миллиарда манатов. Будет еще и приток иностранных инвестиций, строительство, что приведет к наращиванию ВВП»,– сказал экономист.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь отметил #, что пандемия снизила движение транспортных средств и авиации, что отразилось на объемах реализации нефтепродуктов.

В ненефтяном секторе наблюдалось уменьшение объема экспорта сельхозпродукции. Закрытие объектов общепита стало одной из причин уменьшения добавленной стоимости, ведь они закупали немало продуктов питания, которые в свою очередь в виде готовых блюд продавали потребителям. Когда откроются рестораны, кафе и дома торжеств, резко вырастет потребление продуктов питания. Открытие новых заводов, в частности завода по производству стеклотары в Сумгаыйте также будет способствовать развитию экономики.

Он отметил, что карантин в стране продлили до апреля, так что к экономическим показателям 2019 года мы вернемся где-то к концу второго квартала.

По словам Агаева, в целом подсчет ВВП не может полностью отражать реальное положение дел. Сложно подсчитать все, учитывая тот факт, что многое в стране не проходит через кассу, не отражается в бухгалтерской документации, потому этих данных нет в статистике. Речь может идти лишь о приблизительных данных.