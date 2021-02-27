СНБО пообещал выявить всех украинцев с двойным гражданством

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рекомендует гражданам Украины отказаться от второго гражданства, «чтобы не получить проблем в будущем».

«Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство», — заявил Данилов 26 февраля после заседания СНБО.

Он также отметил, что правительство Украины в течение двух месяцев должно создать механизм, который позволит выявлять наличие двойного гражданства у любого украинца (rg.ru).