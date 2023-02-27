Великобритания и Европейский союз согласовали вопрос об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного ранее в рамках сделки по Brexit.

Как передает #, об этом сообщают вещательная корпорация Би-би-си и телеканал Sky News, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Ранее в Лондон прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в настоящий момент проводит встречу с главой правительства Великобритании Риши Сунаком.

Совместная пресс-конференция с участием двух лидеров, в ходе которой должны быть оглашены детали сделки, ожидается в течение ближайшего часа.