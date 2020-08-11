СМИ сообщили о контейнерах с опасными химвеществами в порту Бейрута

В сильно пострадавшем при взрывах порту Бейрута все еще находятся как минимум 20 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на члена французской команды, которая прибыла в Ливан для помощи в ликвидации последствий.

По его словам, группа экспертов в области химических веществ из Франции и Италии вместе с ливанскими спасателями в настоящее время как раз работает над тем, чтобы обеспечить безопасность контейнеров.

Он отметил, что некоторые из них оказались с пробоинами в результате взрывов, из одного — вытекает жидкость. Собеседник Associated Press не стал уточнять, о каких именно веществах идет речь.

«Мы заметили контейнеры со знаком, обозначающим химическую опасность. Затем заметили, что из одного контейнера вытекает жидкость», — добавил член французской команды.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. (interfax.ru)