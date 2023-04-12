Власти Сербии согласились поставить оружие Украине или уже отправили его.

Как передает # , это следует из засекреченного документа Пентагона, попавшего в открытый доступ в результате недавней утечки. В каком количестве и какое оружие могло быть поставлено, неизвестно, пишет Reuters.

Агентство ссылается на документ от 2 марта, озаглавленный «Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт». Он включает диаграмму с перечислением «оценочных позиций» 38 европейских стран в ответ на просьбы Украины об оказании военной помощи. В документе несколько категорий:

— страны, которые обязались обеспечить обучение украинских военных и летальную помощь;

— страны, которые уже предоставили летальную помощь, обучение или и то и другое;

— страны, обладающие «военными способностями и политической волей» оказать помощь в будущем.

Австрия и Мальта — единственные страны, от которых не поступило согласия ни по одной из категорий. Сербия, согласно диаграмме, отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. Также в документе сказано, что Сербия готова предоставлять оружие Украине и в будущем.