Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне юридически ничтожных «ордеров» в отношении руководства РФ.

Как передает #, об этом заявил ТАСС источник в МИД России.

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства», — сказал источник.

Собеседник агентства также обратил внимание, что армянская сторона предупреждена «о крайне негативных» для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана.