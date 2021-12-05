Информация к размышлению. Армянское издание «Паст» сообщило, что премьер-министр РА Никол Пашинян должен был встретиться в субботу с представителями внепарламентских сил, чтобы обсудить два принципиально важных вопроса – вероятные риски и альтернативы прекращения членства Еревана в ОДКБ-ЕАЭС, а также меры по продвижению процесса армянской евроинтеграции.

Далее не было новостей о том, состоялась или нет эта встреча, а если состоялась, то о чем договорились по ее итогам. Тут имеет смысл напомнить, что сам Пашинян, будучи радикальным оппозиционером, а не премьер-министром, многократно и настойчиво выступал за выход РА из ОДКБ. Позже, уже обретя власть, он перестал занимать столь однозначную позицию по этому вопросу.

Никол Воваевич предпочитал юлить. Так, буквально недавно, в ходе своей очередной пресс-конференции он заявил, что Армения не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности. В то же время, один из ближайших людей Пашиняна, председатель Национального Собрания Ален Симонян, в беседе с журналистом «Комсомольской правды» заявил, что «в армянском обществе существует мнение, что Россия сдала Карабах».

Даже не полет, а помет мысли очередного армянского политика с французским именем просто поразителен. И не только потому, что Россия никогда не была открытой участницей армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. И даже не потому, что у нее, соответственно, не могло быть механизма «сдачи» того, что РФ никогда не контролировала и на что она не претендовала.

То была, уже не знаю какая по счету, попытка представителя нынешней армянской власти свалить вину за войну, которую сделал неизбежной именно Никол Пашинян, на Россию. Такого рода истерики наблюдались в РА как в ходе 44-дневной войны, так и сразу по ее окончании. Градус русофобии был запредельным. Практически каждый опрошенный на улицах Еревана заявлял о том, что Россия обязана была воевать против Азербайджана.

Ровно такие же претензии были и к ОДКБ. Никакие отрезвляющие заявления зарубежных экспертов о том, что война велась на всем миром признанных территориях Азербайджана, а значит и не было повода для вступления в 44-дневную войну России или ОДКБ, на армянских истериков не действовали. Вопят они и поныне. Тем более, что недавно был «повод».

Речь идет о подписанной в Ашхабаде итоговой декларации 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В ней, напомню, содержится поздравление правительству и народу Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны. Среди подписантов итоговой декларацией 15-го Саммита ОАЭС значатся и три члена ОДКБ — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Это обстоятельство подлило масла в огонь, увеличило число выступающих за выход РА из ОДКБ. Армянские СМИ буквально наводнены статьями с такого рода призывами. И это не просто смешно, но и глупо.

Во-первых, потому, что нынешняя армянская власть сама виновата в осложнении ее отношений с ОДКБ. Достаточно вспомнить, какую реакцию в России и в самой Организации вызвала новость о возбуждении уголовного дела против Юрия Хачатурова, который на тот момент был генсеком ОДКБ. Причем, он обвинялся в попытке свержения государственного строя.

Во-вторых, в ОДКБ видели, как Армения раз за разом пыталась вовлечь ее в конфликт с Азербайджаном. Было это и несколько лет назад, когда армянская сторона устроила провокацию в товузском направлении. Происходило это и в ходе 44-дневной войны, и совсем недавно, когда армянская сторона устроила провокации на границе с Азербайджаном. Чем все это закончилось для армянской стороны с военно-политической точки зрения — всем известно. И винить в провале своих примитивных провокаций Армения должна только саму себя.

Но там предпочитают искать «виновного» на стороне. Отсюда и новый виток «инсайдов» про возможность выхода РА из ОДКБ. Над чем можно только посмеяться. Ибо, и без того крайне слабая, со всех точек зрения, Армения просто усугубит свои проблемы. В НАТО ее никто не возьмет. А сил, чтобы хотя бы охранять свои государственные границы, у нее нет. Так что, если это блеф, то он наивный и глупый. Если же РА всерьез намерена выйти из ОДКБ, то ОДКБ от этого только выиграет, сбросив с себя груз ответственности за назойливую страну-лузера.