Смертность от COVID-19 может в 2-3 раза превышать официальные данные — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что реальное количество смертей во время пандемии коронавируса может в два или три раза превышать официальную статистику. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters.

«Мы, вероятно, столкнулись со значительным занижением общего [количества] смертей, прямо или косвенно вызванных коронавирусом», — цитирует агентство представителя ВОЗ.

Согласно ежегодному докладу организации по мировой статистике в сфере здравоохранения, общее число смертей из-за пандемии в 2020 году достигло как минимум 3 млн человек, что на 1,2 млн больше официальных показателей за этот период, сообщает агентство.

Помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма во время видеоконференции заявила, что с учетом роста заболеваемости в странах Латинской Америки и Азии общее число летальных исходов «действительно может быть в два или три раза выше», чем учитывает статистика. На вопрос о масштабах избыточной смертности во время пандемии Асма сообщила, что речь может идти о порядка 6-8 млн человек по всему миру. Как уточняет Reuters, часть летальных исходов пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний.

По официальным данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165,6 млн человек, более 3,4 млн умерли.