Бельгийская овчарка по кличке «Зевс», которая помогает бойцам Национальной гвардии Украины исполнять свои боевые задачи, нашла на границе с РФ сбитый вражеский беспилотник. Об этом сообщает «Суспильне».

Боец Нацгвардии «Егерь» рассказал журналистам, что российский беспилотник украинские военные засекли и сбили еще 30 сентября. Это случилось в окрестностях населенного пункта Гоптовка.

В результате беспилотник стал неподконтрольным российским военным и приземлился на парашюте.

«Через полчаса служебная собака Зевс разыскала аппарат», – сказал «Егерь».

По его словам, сбитый беспилотник российские военные использовали для выведывания информации о позициях украинских военных. Кроме того, беспилотник корректировал вражеский артиллерийский огонь.

Технические характеристики позволяли летальному аппарату залетать вглубь позиций украинских бойцов на 50 километров.

Сейчас беспилотник ремонтируют. После этого трофейной техникой будут пользоваться украинские военные. (focus.ua)