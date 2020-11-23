Служба ООН по разминированию развернет миссию в Карабахе

Служба ООН по разминированию (UNMAS) вместе с другими подразделениями экстренно развернет миссию в Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя операций ООН по поддержанию мира.

«Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны», — сказал представитель.

Подчеркивается, что в декабре начнется оценка потребностей на местах.

| 2020-11-23T23:29:28+04:00 24 ноября 2020, 02:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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