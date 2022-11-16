Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствует данные, опубликованные на сайте МВД Украины.

На сайте ведомства Кадыров значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». Также опубликована его фотография.

26 августа СБУ предъявила Кадырову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в «ведении агрессивной войны» и «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».