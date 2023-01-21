В ходе пресс-конференции, проведенной 10 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать документ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках предложений России.

«Мы готовы подписать документ, основанный на российских предложениях, и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение означает продолжение противостояния», — сказал Пашинян.

По его словам, Россия предложила оставить вопрос статуса Карабаха на будущее, и Армения согласна с таким подходом.

Прошло чуть больше недели и Пашинян выступил с другим заявлением о том, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном на основе Пражских договоренностей.

«Мы очень четко заявляем, что готовы пойти на подписание мирного договора с Азербайджаном на основе Пражских договоренностей», — в ходе правительственного часа в парламенте сказал Пашинян.

Напомним, что по итогам состоявшейся в Праге 6 октября четырехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля было принято заявление, в котором Баку и Ереван подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Столь резкий поворот в заявлениях Пашинян уже не является чем-то удивительным для всех. За последние годы армянский премьер успел запомниться своими взаимоисключающими заявлениями, что характеризует его как недоговороспособного политика. По этой причине очередное заявление Пашиняна следует воспринимать как ситуативные слова, сказанные им для избежания от прямого ответа.

При этом здесь следует отметить, что Алма-Атинская декларация от 1991 года, на которую ссылается Пашинян, была ратифицирована парламентом Армении с оговоркой о том, что Карабах не фиксируется в составе Азербайджана.

Армянские эксперты, ссылаясь на то, что Алма-Атинская декларация была принята 21 декабря 1991 года, а «референдум о независимости НКР» состоялся 10 декабря, заявляют о том, что к тому времени Карабах «уже не был в составе Азербайджана». С учетом также того, что парламент Армении ратифицировал Алма-Атинскую декларацию с вышеприведенной оговоркой, они считают, что Ереван в 1991 году подтвердил территориальную целостность Азербайджана без Карабаха.

Это означает, что не существует какого-либо юридического документа, в котором Армения признает Карабах как составную часть Азербайджана. Однако это обстоятельство не мешало Пашиняну еще 23 ноября 2021 года заявить о том, что Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность друг друга, подписав Алма-Атинскую декларацию, и соответственно Армения считает Карабах частью Азербайджана. Но это всего лишь слова Пашиняна, не подтвержденные фактами.

С учетом манеры поведения армянского премьера азербайджанской дипломатии необходимо внимательно изучить данную тему и сделать соответствующие выводы.