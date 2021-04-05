Словения ограничивает применение вакцины AstraZeneca

Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca. Власти решили подождать результатов исследований, которые могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения.

Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались. После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) Германия и большинство других стран возобновили применение вакцины. (DW)