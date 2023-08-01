Словакия во вторник передала Украине две из 16 гаубиц Zuzana 2, сообщил словацкий портал sme.sk.
В начале июля словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые поставки были запланированы на лето.
«Посол Украины Миронович (глава украинской дипмиссии в Словакии Мирослав Миронович — ред.) принял две гаубицы Zuzana 2 в городе Дубница-над-Вагом», — говорится в сообщении издания. Накануне местные СМИ сообщали, что церемония передачи украинской стороне первых двух гаубиц Zuzana 2 из запланированных 16 состоится во вторник в словацком городе Дубница-над-Вагом, где находится компания, которая занимается их производством. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии.
Zuzana 2 — самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.