«Посол Украины Миронович (глава украинской дипмиссии в Словакии Мирослав Миронович — ред.) принял две гаубицы Zuzana 2 в городе Дубница-над-Вагом», — говорится в сообщении издания. Накануне местные СМИ сообщали, что церемония передачи украинской стороне первых двух гаубиц Zuzana 2 из запланированных 16 состоится во вторник в словацком городе Дубница-над-Вагом, где находится компания, которая занимается их производством. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии.